Đoković grlio Mirku Federer, a onda brisao suze (VIDEO)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igrao je u Londonu na Lejver kupu, na kojem se od tenisa oprostio Rodžer Federer.

Rezultat je zbog odlaska jednog od najvećih u istoriji tenisa bio u drugom planu, a Novak je imao pobjedu u singlu i dublu i jedan poraz u singlu.

Ali, sve oči bile su uprte ka Federeru, koji se emotivno i u suzama oprostio.

Svijet su obišle slike i kadrovi kada on i Rafael Nadal zajedno plaču, držeći se za ruke. Novak se trudio da suzdrži emocije u tim momentima, imao je dirljiv govor za svog rivala, ali je sada isplivao i snimak na kome se vidi kako poslije zagrljaja sa Mirkom Federer, koja je takođe zajedno plakala sa svojim suprugom, Novak pustio suzu, pa je počeo da briše lice, prenosi Telegraf.

#RForever #thankyouroger #Federer #RogerFederer and the final fotage, thanks to the person who took them pic.twitter.com/cmLKoE4A1C