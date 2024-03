Đoković i Cicipas napravili šou u SAD (FOTO)

Činjenicu da je došao ranije u SAD, kao i da još nije odigrao nijedan zvaničan meč, Novak Đoković je iskoristio kako bi, pored treninga, uživao sa porodicom i ostalim kolegama teniserima!

Tako je u jednom trenutku "završio" sa Stefanosom Cicipasom kog je vozio u kolicima za prodavnicu, te ostavio u čudu prolaznike koji su htjeli da ih fotografišu. I uspjeli su u tome.

Novak Djokovic buys Stefanos Tsitsipas at the grocery store Sarah Hourihan on Facebook pic.twitter.com/gcqzAIMIDk