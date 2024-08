Đoković i Mekinro pobijedili Alkaraza i Agasija na egzibiciji uoči US opena

Srpski teniser Novak Đoković i Amerikanac Džon Mekinro pobijedili su noćas Karlosa Alkaraza i Andresa Agasija 10:8 u egzibicionom meču na stadionu Artur Eš u Njujorku uoči početka US opena.

Najbolji srpski teniser učestvovao je u "Fan nedelji", koja se organizuje uoči početka posljednjeg grend slem turnira u sezoni.

Đoković je 4. avgusta osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, pošto je u finalu pobijedio Alkaraza 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

"Kazao sam mu na mreži da sam mu zahvalan što me je pustio da osvojim zlato. On će do kraja karijere vjerovatno osvojiti zlatnu medalju bar tri puta", izjavio je Đoković, koji je oduševio navijače na tribinama stadiona Artur Eš.

Agasi se tokom meča obratio Đokoviću.

"Kako nikad ne promašiš?", rekao je Agasi, a potom je uslijedio odgovor srpskog tenisera.

"Osećam se bolje nego kada sam uzeo zlato na OI", rekao je srpski teniser.

Američki mediji podsjećaju da su Đoković, Alkaraz, Mekinro i Agasi zajedno osvojili 43. grend slem titule u pojedinačnoj konkurenciji.

U egzibicionom mečevima učestvovali su i Endi Rodik, Huan Martin del Potro, Iga Švjontek, Jasmin Paolini, Mateo Beretini, Sebastijan Korda...

US Open počinje 26. avgusta.

