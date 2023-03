Đoković i Nadal imaju novu prijetnju u GOAT trci

Proslavljeni teniseri, Novak Đoković i Rafael Nadal upozoreni su da bi Karlos Alkaraz mogao biti "između" njihove potjere da postanu najveći svih vremena (GOAT).

Mats Vilander upozorio je Novaka Đokovića i Rafaela Nadala da bi mogli imati novu prijetnju svojoj trci da budu okrunjeni GOAT titulom.

Penzionisani profesionalac vjeruje da bi Alkaraz mogao upasti u "vatru" osujetivši njihove šanse da osvoje još velikih turnira. To dolazi nakon što je 19-godišnjak osvojio Masters u Indijan Velsu i prestigao Đokovića te se vratio na prvo mjesto ATP liste.

Đoković i Nadal trenutno su izjednačeni u pojedinačnom Grend slem rekordu za muškarce s po 22 naslova i nastoje nadmašiti jedan drugoga kako bi bili okrunjeni GOAT titulom. Srbin je već podijelio želju da se sastane s 36-godišnjakom u finalu Frenč Opena s 23. velikim trofejom na liniji.

