Đoković i Nadal za tron u "vječnom gradu"

Finale Mastersa u Rimu donosi nam mnogo uzbuđenja pošto će snage odmjeriti španski teniser Rafael Nadal i prvi reket svijeta, Novak Đoković.

0:2 - Gem za Španca bez izgubljenog poena

Prepoznatnljiva Nadalova igra, snažni i precizni udarci sa osnovne linije, jak tempo. Gem bez izgubljenog poena, savršen start za Španca.

0:1 - Nadal napravio brejk na početku

Novak je izabrao da servira na početku. Nadal je već u prvih nekoliko poena zapretio forhendima, a na 30:30 posle duge razmene, odigrao je Španac sjajan drop šot viner. Prvu brejk loptu nije iskoristio, Novak je potom stigao bekhend paralelom do prednosti, ali u narednom poenu greši iz forhenda, po paraleli. Opet je Nadal skratio loptu, došao do nove brejk šanse. Pogrešio je Novak, Nadal je načinio brejk već na startu.

Kako se to popularno kaže – knjiga je spala na dva slova. Na Novaka Đokovića i Rafaela Nadala. Njih dvojica će "ukrstiti koplja" u finalu ATP turnira u Rimu, koji je na programu od 16 časova.

Đoković je imao izuzetno zanimljiv četvrtfinalni duel sa argentinskim teniserom Huanom Martinom del Potrom, da u polufinalu morao da savlada prilično motivisanog Dijega Švarcmana i sada pred sobom ima velikog rivala, Rafaela Nadala, kao posljednju prepreku pred osvajanje ATP turnira u Rimu.

"On je moj najveći rival svih vremena, sigurno. Imao sam toliko mečeva protiv njega i mislim da imamo najduže rivalstvo u istoriji tenisa. Svaki put kada igramo jedan protiv drugog to je vrlo uzbudljivo i izazov je neverovatan", rekao je Novak Đoković.

Španski teniser je na posljednja četiri turnira ispadao u polufinalima, a vjerovatno ga najviše peče prošlonedjeljni poraz u polufinalu Madrida, kada ga je eliminisao Stefanos Cicipas, pred domaćom publikom.

Nadalu će ovo biti 50. Masters 1000 finale i do sada je ostvario 33 pobjede i 16 poraza i sada će naspram sebe imati velikog rivala i veliku prepreku pred osvajanje titule na omiljenoj podlozi.

"Glavna stvar je da igram bolje. Za mene, glavna stvar je prilika da igram protiv velikog igrača. Ovo je još jedan test za mene i nadam se da ću biti spreman za dobru borbu. Mi smo veliki rivali i ovo će biti naporan meč", rekao je Rafael Nadal.

