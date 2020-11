Đoković i Nadal zajedno trenirali

Novak Đoković i Rafael Nadal, najbolji teniseri planete, zajedno su trenirali u Londonu.

Srbin i Španac trenirali su pred početak Završnog turnira u Londonu.

Đoković je prvi favorit za osvajanje poslednjeg turnira sezone, a Nadal je odmah za njim.

Srpski i španski teniser najranije mogu da se sastanu u polufinalu, ukoliko prođu grupnu fazu i jedan od njih dvojice ne bude na prvom mjestu tabele, prenosi B92.

Turnir u londonskoj O2 areni počinje 15. novembra, a Novak je u Grupi "Tokio 1970", dok je Rafa u Grupi "London 2020".

