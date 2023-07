Đoković i dalje drugi teniser svijeta, Đere napredovao 19. mjesta na ATP listi

BEOGRAD - Najbolji srpski teniser Novak Đoković nalazi se i dalje na drugom mjestu ATP liste, koja je objavljena danas.

Đoković je smanjio zaostatak u odnosu na najboljeg igrača svijeta Španca Karlosa Alkaraza na 430 bodova. Alkaraz na prvom mjestu ima 9.225 bodova, dok je Đoković drugi sa 8.795. Potom slede Rus Danil Medvedev i Norvežanin Kasper Rud.

Iza njih su Grk Stefanos Cicipas, Danac Holger Rune, Rus Andrej Rubljov, Italijan Janik Siner i Amerikanci Tejlor Fric i Frensis Tijafo.

Što se tiče ostalih srpskih tenisera najveći napredak napravio je Laslo Đere. On je juče poražen u finalu ATP turnira u Hamburgu od Aleksandra Zvereva (7:5, 6:3). Srpski teniser je stigao do 38. mesta na ATP listi. On je napredovao za 19 pozicija i sada ima 1.145 bodova.

Miomir Kecmanović je nazadovao za dva mjesta i trenutno je 42. teniser svijeta sa 1.090 poena. Dušan Lajović je pao za šest pozicija i sada je 66. igrač na ATP listi sa 839 bodova. Hamad Međedović je 147. teniser svijeta sa 424 poena, dok je Filip Krajinović na 247. mjestu sa 236 bodova.

Naredna ATP lista biće objavljena za nedjelju dana.