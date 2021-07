Đoković ide na Olimpijske igre

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković saopštio je da će nastupiti na Olimpijskim igrama koje će se održati ovog ljeta u Tokiju.

"S velikim ponosom se pakujem za Tokio i pridružujem našoj reprezentaciji u borbi za najsjajnija odličja na Olimpijskim borilištima. Za mene je igra za Srbiju uvek bila posebna radost i motivacija i daću sve od sebe da nas sve obradujem! Idemooo", poručio je Đoković na Twitteru.

Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. pic.twitter.com/23TmSdvc4x