Đoković igra na Indijan Velsu

Novak Đoković najvjerovatnije će nastupiti na prvom Mastersu sezone u Indijan Velsu, nešto više od mjesec dana nakon operacije lakta.

Srpski teniser je trenirao u utorak i našao se u glavnom žrijebu kao deseti nosilac u Kaliforniji, slobodan je u prvom kolu, dok u drugom čeka kvalifikant.

U trećem bi mogao na Keija Nišikorija, a u osmini finala ga čeka potencijalni derbi sa Huanom Martinom del Potrom.

Đoković je trenirao u utorak na terenima Indijan Velsa, a partner mu je bio zemljak Filip Krajinović. Novak je pet puta osvajao trofej u Kaliforniji.

Potencijalni rival u četvrtfinalu mu je Marin Čilić, a u polufinalu Aleksandar Zverev, dok sa najboljim teniserom svijeta Rodžerom Federerom ne može da se sretne prije finala.

Federer u drugom kolu igra sa boljim iz duela između Herisona i Delbonisa, a mogući rival u trećoj rundi mu je Krajinović.

Potencijalni protivnici u osmini finala su mu Fabio Fonjini i Adrijan Manarino, u četvrtfinalu Dominik Tim ili Tomaš Berdih, a u polufinalu Grigor Dimitrov, Kevin Anderson ili Nik Korjos.

Krajinović je slobodan u prvom kolu, a u drugom čeka boljeg iz duela između Beneo Pera i kvalifikanta.

Back in the office with @filipkrajinovic #TeamLacoste pic.twitter.com/MS9mKYfH3t