Đoković igra za Srbiju: "Jedva čekam"

Srpski teniser Novak Đoković kazao je da će ove godine igrati za Dejvis kup reprezentaciju.

Srpska selekcija nalazi se u grupi C zajedno sa Španijom, Češkom i Južnom Korejom.

Grupna faza na programu je do 12. do 17. septembra, odmah nakon US opena, posljednjeg Grend slema u sezoni.

"Igraću ove godine. Radujem se tome. Nisam igrao prošle godine – bilo mi je krivo jer sam se nadao da će momci da prođu grupu u Valensiji, pa da im se pridružim u Malagi. Taj format je ustaljen već nekoliko godina, imali smo tešku grupu prošle godine. Nadam se da ću biti zdrav i da ću biti na raspolaganju. Jeste da je raspored nezgodan, da se igra nedelju dana posle finala US opena, ali rekao sam selektoru Viktoru da sam tu i – jedva čekam", rekao je Đoković.

Ukoliko Srbija prođe u nokaut fazu, "orlovi" će od 21. do 26. novembra u Malagi probati da stignu do "salatare", koju su osvojili 2010. godine, prenosi b92.