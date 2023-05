Đoković igra za "vječnost" na Rolan Garosu

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković ove godine na Rolan Garos igra za "vječnost". Iako će ovaj masters privući mnogo pažnje, definitivno neće biti ono što se očekivalo od njega.

A očekivala se ni manje ni više nego "bitka za vječnost" između Rafaela Nadala i Novaka Đokovića, dvojice tenisera koji u svom vlasništvu imaju po 22 grend slem titule i dvojice vanvremenskih igrača koji se nalaze u famoznoj GOAT trci.

Legendarni Španac Rafael Nadal neće moći da se bori za svoju 15. titulu na Rolan Garosu.

Čovjek koji je od 22 grend slem titule čak 14 osvojio u Parizu, ima velikih problema sa povredama i neće nastupiti na Rolan Garosu. Neće ga biti ni do kraja ove godine, a njegovo odsustvo daje potpuno drugačiji pogled na turnir čiji je on sinonim.

"Kralj šljake" je od 2005. godine na Rolan Garosu izgubio samo tri meča, dva od Novaka Đokovića (2015. i 2021. godine) i jedan od Robina Soderlinga (2009. godine), porušio je sve moguće i nemoguće rekorde, a pobijediti njega na pariskoj šljaci vjerovatno je jedan od najtežih izazova, ne samo u tenisu, već u svim sportovima na svijetu.

Da je on tu, znalo bi se ko je favorit bez obzira na formu, a ovako se ostalima otvorila situacija da napadnu grend slem trofej.

Prvi u redu je naravno Novak Đoković, koji je u Parizu doživio pregršt teških udaraca u duelima sa Nadalom, ali ga je i dva puta savladao i uspio je da u njegovoj eri dva puta podigne pehar na ovom turniru. Prvi put je to učinio 2016. godine preko Endija Mareja u finalu, kada Nadal nije učestvovao, a drugi put 2021. kada je Španca srušio u polufinalu, pa je u antologijskom finalu okrenuo Stefanosa Cicipasa.

Novak u Pariz dolazi po istoriju i po 23. grend slem trofej, slomiti njega u tri dobijena seta biće mnogo teško za sve ostale igrače, mada je Srbin imao i više nego lošu pripremu za Rolan Garos.

Na šljaci je Đoković ove sezone odigrao svega osam mečeva, uz skor 5-3, i nigdje se nije proslavio. U Monte Karlu ga je zaustavio Muzeti u osmini finala, u Banjaluci Lajović u četvrtfinalu, a u Rimu Rune u četvrtfinalu. U Madridu nije ni igrao.

Dakle, forma je čini se daleko od idealne, ali Novak je Novak i svima je jasno da je on u fazi karijere kada ga zanimaju samo grend slem titule i sve ostalo je priprema za jedan od četiri najveća teniska turnira, pa tako ni njegove ovogodišnje rezultate na šljaci ne treba uzimati kao neki bitan reper.

Kada dođu mečevi na tri dobijena seta tada na površinu izlazi šampionski gen, a Đoković je u ovoj konkurenciji bez premca na Rolan Garosu.

Đoković će u Parizu biti treći nosilac. Znalo se i prije mastersa u Rimu da će ga Karlos Alkaraz preskočiti na prvom mjestu ATP liste šta god da se desi na tom turniru, a desilo se to da se nijedan od njih dvojice nije proslavio, prenose "Sportske".

Proslavio se Danil Medvedev, koji sve na ovom svijetu više voli od igranja tenisa na šljaci, ali u Rimu je dokazao da može i tu da bude pravi. Osvojio je titulu i potisnuo Novaka na treće mjesto, pa će Rus biti drugi nosilac u Parizu.

Do tog Rima Medvedeva niko nije uzimao za ozbiljno na šljaci, ali poslije svega viđenog, on bi, ako ponovi igre iz Italije, mogao da "puca" na visok plasman. Igra fantastičnu sezonu, osvojio je već pet titula, od toga dva mastersa i u glavni grad Francuske stiže pun samopouzdanja. Neće biti pod pritiskom, "u džepu" već ima jedan grend slem trofej i biće zanimljivo vidjeti šta može u Parizu, gdje je do sada bilježio očajne rezultate.

Ipak, uz sav respekt prema Medvedevu, koji će vrebati iz drugog plana, najveći Novakov rival na putu ka 23. grend slem tituli trebalo bi da bude prvi reket svijeta Karlos Alkaraz.

Mladi Španac igra na veoma visokom nivou, sa sebe je prošle godine skinuo breme sa kojim kubure i dosta stariji igrači od njega. Osvojio je US open, ima grend slem trofej sa tek 20 godina i ispred njega je definitivno blistava budućnost. On tu budućnost želi da gradi odmah, a u svojoj igri na šljaci ima sve što je neophodno čak i da ode do samog kraja na Rolan Garosu. Alkarazu će ovo biti prvi grend slem u sezoni, pošto je Australijan open preskočio zbog povrede. Uzeo je potom dva mastersa u Indijan Velsu i Madridu, a poslije kiksa u Rimu je imao dovoljno vremena da se presabere i fokusira na glavni cilj na zemljanoj podlozi. Kada je Alkaraz na 100 odsto, malo je igrača na turu koji mogu da mu se suprotstave.

Zanimljiv je podatak da su se Đoković i Alkaraz međusobno sastali samo jednom otkako se non-stop trkaju za prvo mjesto na ATP listi. Bilo je to prošle godine u Madridu, kada je slavio Španac. Premalo je to, za sada njih dvojica gaje rivalitet na papiru, ali kada nema Nadala i Federera, tenisu kao sportu trebaju mečevi između Novaka i Karlosa. Možda je polufinale u Parizu idealna prilika za to.

Kada se govori o igračima koji imaju potencijal da na Rolan Garosu naprave veliki rezultat, moraju se istaći Stefanos Cicipas, Kasper Rud, Holger Rune i Andrej Rubljov.

Cicipas je prije dvije godine imao 2:0 protiv Đokovića u finalu, ali nije bilo dovoljno. Grk ima igru za ovaj turnir, odličan je "šljakaš", a njegov problem su oscilacije koje ga prate tokom cijele karijere. Rud je prošle godine stigao do meča za titulu, ali bio je nemoćan pred Nadalom, madi Rune pokazuje da može mnogo na šljaci, ali moraće da sredi "glavu" za grend slem, dok je Rubljov jako čudan igrač, a zna da igra na zemljanoj podlozi, navode "Sportske". Kada se od njega nešto očekuje, uvijek se raspadne, a kada ga niko ne uzima za ozbiljno, on dođe i osvoji Monte Karlo, što je uradio ove godine. Treba obratiti pažnju na njega, kao i na Janika Sinera, koji bi morao da svoj veliki talenat konačno pretoči u neki značajan rezultat. Samo je pitanje da li je Rolan Garos pravo mjesto za njega.

Što se tiče ženske konkurencije, najveće šanse se daju svjetskom broju jedan i prošlogodišnjoj pobjednici Igi Švjontek iz Poljske, veoma opasna na šljaci je Tunišanka Ons Džabir , dok je u vrhu favorita i osvajačica Australijan opena Arina Sabalenka.

Ipak, sa ženskim tenisom treba biti oprezan, jer je tu mnogo realnije da se vidi neko veliko iznenađenje, nego u muškom.