Đoković imitirao Kirjosa, pa nasmijao čitav svijet (VIDEO)

Novak Đoković gostovao je u emisiji “Today Show” na australijskom “Kanalu 9” i tom prilikom imitirao je svog prijatelja Nika Kirjosa toliko dobro da je sve nasmijao do suza.

Šta god da je brate, baš me briga, zašto sam ovde, šta se dešava – rekao je Novak i voditelju Karlu Stefanoviću izmamio osmijeh na lice, prenosi Serbiatimes.

Snimak je ubrzo postao viralan, pa je zabavio mnoge korisnike društvenih mreža, a Novak je još jednom dokazao kako nije majstor samo u tenisu već i u imitacijama drugih.

#Djokovic pretending #Kyrigios "Whatever bro, whatever bro, I don't care, bro, I don't even care, why I'm here, what's going on" @TheTodayShow pic.twitter.com/KtqGML2RY1