Đoković imitirao Ronalda, pa ga pitao "je li bilo dobro"?

Najbolji teniser planete Novak Đoković ponovo se vratio imitacijama slavnih ličnosti, ali je ovaj put umjesto kolega tenisera imitirao jednog od najboljih fudbalera na svijetu Kristijana Ronalda.

On je pred početak Završnog turnira u Londonu pronašao vremena da isproba prepoznatljivu proslavu golova koju ima Kristijano.

Đoković i Ronaldo imaju istoriju, pošto je Kristijano ranije, upravo u O2 areni, došao da gleda Đokovića i podrži ga, zajedno sa porodicom, prenosi "Telegraf.rs".

Na kraju je Nole postavio pitanje Portugalcu:

"Da li je bilo dobro?".

.@Cristiano how did I do? https://t.co/cF1CQ0noPW