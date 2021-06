Đoković ispratio Troickog u penziju

Srpski teniser Viktor Troicki završio je igračku karijeru, a u penziju ga je ispratio i najbolji igrač svijeta Novak Đoković.

Troicki je rekao da će mu Vimbldon biti posljednji turnir, ali nije uspio da se plasira u glavni žrijeb.

Poruku na društvenim mrežama poslao mu je njegov veliki prijatelj Novak Đoković.

"Moj prijatelj i moj drug Viktor Troicki. Bio si veoma bitan u mom ličnom razvoju i razvoju moje teniske priče i karijere. Hvala brate. Možda je ovo kraj jedne fantastične teniske karijere, ali znam da ćeš inspirisati nove šampione koje dolaze, prijatelju moj. Hvala ti za sve Ćivša. Sretno", napisao je Novak.

My friend, my comrade @troicki_viktor. You have been a very important part of my personal growth & tennis story. Hvala brate It may be the end of a fantastic career, but you are no doubt to inspire new champions my friend. Thank you for everything Ćivša! Good luck! pic.twitter.com/9mspS0BIww