Đoković ispravio voditeljku i izazvao oduševljenje na tribinama (VIDEO)

Srbija je pobjedom počela takmičenje u Junajted kupu! Sa 2-1 je u Pertu savladana selekcija Kine!

U odlučujućem mješovitom dublu Novak Đoković i Olga Danilović bili su bolji od Džidžena Džanga i Ćinven Dženg sa 6:4, 1:6, 10:6.

Novak je duel započeo pobjedom, uslijedio je poraz Danilovićeve, ali je na kraju srpski mješoviti dubl uspio da izvuče bitan trijumf protiv Kineza.

Nakon meča, izjave na terenu su dali Novak Đoković i Olga Danilović. Voditeljka je prvo pitanje postavila Novaku, ali ju je on ispravio i ukazao na to da dame imaju prednost, pa je zato Danilovićeva prva dala svoj komentar o meču.

"Ovo je bila moja najveća želja, da igram sa Novakom i pobijedim. Prvo, hvala svima, što ste ostali i što ste ovdje sa nama na novogodišnje veče. Dala sam sve od sebe i tako sam srećna što ovako završavam ovu godinu", rekla je Olga, prenosi Sportal.

The perfect way to see out 2023 @DjokerNole and Olga Danilovic defeat Zheng/Zhang to claim the tie victory for Team Serbia.#UnitedCup pic.twitter.com/K5gJG1uely