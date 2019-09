Najbolji teniser svijeta Novak Đoković se i dalje oporavlja od povrede ramena.

Srpski igrač se nalazi u Beogradu i već je uhvatio reket u ruke.

Đoković je na terenima na Dorćolu sparingovao s kolegom iz reprezentacije Srbije Viktorom Troickim.

Look who is back to the office!... Wish you @DjokerNole a good recovery... Looking forward to see you fit at the @ATP_Tour pic.twitter.com/TGp7esEkDI