Đoković "izgubio" auto, navijači mu pomogli u potrazi

Novak Đoković plasirao se u finale ATP turnira u Sinsinatiju zahvaljujući pobjedi protiv najboljeg hrvatskog tenisera Marina Čilića s 2:1 u setovima - 6:4, 3:6, 6:3.

Đoković je tako ušao u svoje 101. finale u profesionalnoj karijeri, a nakon meča je pohvalio Čilića.

"Uvijek je zadovoljstvo i veliki izazov igrati sa sjajnom osobom i igračem. Veliko poštovanje, prijatelju", napisao je Novak na Instagramu.

Novak je prije meča protiv Čilića slavio protiv Raonića, a nakon dvoboja s Kanađaninom našao se u problemima.

Naime, čim je izašao sa stadiona jedan od najboljih tenisera današnjice shvatio je da je izgubio svoj automobil Tesla.

Novak se bacio u potragu, a pomogli su mu i navijači...

Nakon nekoliko trenutaka Đoković je ipak pronašao automobil i odvezao se prema hotelu.

Đoković će u večerašnjem finalu igrati protiv Federera u 22 sata po našem vremenu.

Someone help Novak Djokovic find his car...



(via @CincyTennis)pic.twitter.com/9LftYK90Pf