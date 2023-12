Đoković izjavom potkačio sve koji sumnjaju u njega

Španski list "Marka" objavio je isječak intervjua sa Novakom Đokovićem u kom je govorio o mogućem ostvarenju "Zlatnog slema" naredne godine.

Đoković je imao jednu od najboljih sezona u karijeri, osvojivši tri od četiri gren slema. U finalu Vimbldona ga je zaustavio Karlos Alkaras.

"Marka" je iskoristila priliku da ga intervjuiše tokom završnice Dejvis kupa u Malagi, a jednu izjavu je sačuvala pred kraj godine. Đoković se "našpanovao" da osvoji "Zlatni slem", odnosno sve gren slemove i zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu.

"Da li je bilo realno prije godinu, dvije ili pet godina razmišljati o osvojena tri od četiri Grend slema? Ljudi su mislili da nije, a ja sam vjerovao da je moguće. Zato što poznajem sebe. Ako sam mentalno i fizički u redu, moguće je da to ostvarim. Ne želim da to zvuči kao nepoštovanje drugih tenisera, jer ih se uvijek pazim. Na hiljade je onih koji se bore za svaki Grend slem. Znam ko sam, vjerujem u sebe i to me je dovelo do ovih visina", rekao je Đoković.

Novak je na Igrama u Tokiju ostao bez medalje, a njegovo jedino odličje na četiri učešća na Olimpijskim igrama je bronza iz Pekinga 2008. godine.

Đoković se priprema u Dubaiju za početak nove sezone.

