Đoković jači od bolova i Frica

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković nastavio je pohod ka devetoj tituli na Australijan openu i 18. Gren slem trofeju u karijeri. Srpski teniser je teže od očekivanog izborio plasman u osminu finala nakon što je savladao Amerikanca Tejlora Heri Frica sa 3:2, po setovima 7:6, 6:4, 3:6, 4:6, 6:2. Sada ga čeka kanadski teniser Miloš Raonić.

Đoković je dobro otvorio meč napravio brejk u ranoj fazi prvog seta, te imao sigurnih 5:2. Ipak, žilavi Amerikanac je zaigrao bolje, Novak je servirao za set pri rezultatu 5:3, ali je uslijedio brejk, a kasnije i taj-brejk. Kada je vidio da je đavo odnio šalu, Nole je ubacio u brzinu više, te slavio sa 7:1 za vodstvo od 1:0 setovima. U nastavku je bilo sve lakše, već na startu drugog seta Đoković pravi brejk, što mu je bilo dovoljno da osvoji drugi set (6:4), iako se suočavao sa brejk loptama koje je spasio kod rezultata 5:3.

Treći set je donio probleme za Noleta. Branilac titule je zatražio medicinski tajmaut nakon što je prilikom jednog proklizavanja imao problema sa povredom i čini se da je to najviše kumovalo tome da protivniku prepusti set kojim je rezultat smanjen na 1:2.

Tokom cijelog seta fizioterapeut je stalno bio prisutan kraj Đokovićeve stolice, a srpski teniser je pokušavao da igra što kraće poene jer se teško kretao. To mu očigledno nije pomoglo. Slična situacija je viđena i četvrtom setu koji je opet otišao na stranu Frica koji je slavio s 6:4. Dodajmo i to da je pri rezultatu 3:2 za Amerikanca u četvrtom setu supervizor, pošto je tada bilo pola sata do ponoći, zatražio da se isprazne tribine "Rod Lejver arene". Razlog je novi "lokadaun" u Melburnu, koji je stupio na snagu u ponoć po lokalnom vremenu.

U odlučujućem setu smo vidjeli veliku borbu na terenu. Fric je u početku seta bio mnogo bliži brejku, a Nole je čini se bio skoncentrisan samo na svoj servis. Srpski teniser je meč prelomio u svoju korist u šestom gemu i brejkom je poveo sa 4:2. Do kraja je rutinski meč priveo kraju i plasirao se u osminu finala. Ovo je bio treći međusobni duel ova dva tenisera i sva tri puta je slavio Nole.