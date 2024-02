''Đoković je kao hirurg, on vas raspori''

Endi Rodik, bivši broj jedan svjetskog tenisa, smatra da nema smisla tvrditi da Novak Đoković nije najbolji teniser svih vremena.

Rodik je u svom podkastu, opširno pričao na temu GOAT-a u svijetu tenisa, po njemu, brojke su to što ovu raspravu čini mnogo lakšom.

"To što ovu GOAT priču čini tako čudnom je da mi skoro nikad ne uzimamo kao da je to konačno. Debata oko Majkla Džordana i Lebrona Džejmsa je poput, 'OK, Lebron ima manje ovoga, ali je igrao ovo, tu su drugi faktori uključeni'. Ovaj razgovor je većinom takav da matematiku ne interesuju vaša osjećanja ili vaš vakcinalni status", kaže Rodik-

Pa potom dodaje.

"Vidjeo sam Federera na vrhuncu i to je bio najteži meč koji sam mogao da zamislim. On je bio najbolji, igrač koji kao da je bio pravljen da igra protov mene, on je bio posljednji sa kojim sam željeo da igram. Ali ako podvučete liniju ispod ulinaka velike trojke, i ako izaberete bilo koga od njih osim Đokovića, vi ste ludi. Veoma prosto, to je tako. Sve ostalo je u tome šta su vaši preferencijali što se tiče gledanja mečeva", smatra Amerikanac.

Rodik u mečevima sa članovima velike trojke ima pozitivan skor jedino sa Đokovićem, 5-4.

"Većina nas koji debatujemo, nismo sjajni u nijansiranju. Volimo proste naslove. A Novakova igra često ne proizvodi tako proste naslove. Ako možete da nađete argument protiv njegovih brojki, onda ste svjesno neznalica. Volite balet, umjetnost ili tu silinu igre kod Rafe, ali ja sam uvijek govorio da ono što Novak radi ne iskače odmah sa ekrana za netrenirano tenisko oko. Ono što Rodžer radi je veoma očigledno. Jednako je zadivljujuće ako poznateje tenis tako dobro kao ja kao i ako je to prvi meč koji gledate. Rafa i ta snaga kojom igra, broj obrtaja loptice pri udarcu, njegova brzina, drama kada trči da stigne lopticu, čak i drama njegovog stenjanja, sve to ima smisla ako poznateje njegovu gladijatorsku figuru", kaže Rodik.

Međutim, Endi kaže da je sa Đokovićem sasvim druga stvar.

"Novak je poput hirurga. On vas bukvalno raspori. Morate da strašno rizikujete da biste mu naudili. On to zna, to može neko vrijeme da radi, ali i on je svjestan toga da nećete moći to da činite tokom tri ili četiri sata", zaključio je Rodik.

