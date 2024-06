''Đoković je možda završio sezonu''

Nekadašnji svjetski broj jedan Endi Rodik smatra da bi Novak Đoković trebalo da propusti ostatak sezone.

Novak se podvrgao operaciji meniskusa desnog koljena i nada je da bi mogao da zaigra već na Olimpijskim igrama počev od 27. jula.

“Nije stvar jedino u tome da se kaže – koljeno će mi biti u redu za mjesec dana, jer mora i da se trenira, pogotovo Novak. Njegov ‘posebni začin’ jeste da izmori suparnika, da ostane u razmjenama, da šeta rivale s jedne na drugu stranu i da im konstantno postavlja različite izazove”, kaže Rodik, osvajač US opena iz 2003. godine.

Pa dodaje.

“Novaku su potrebni njegovi ‘točkovi’, tj. njego defanzivni kapacitet. Vjerovatno ima najbolju odbranu u istoriji tenisa, a ona zavisi od nogu. Protiv takvih velikana kladite se na sopstvenu odgovornost, ali problem je kada neko ima 37 godina i koljeno počne da ga muči. Pokidani meniskus nije strašna stvar sa 24-25-26 godina, ali tajming je sr**e – trava je njegova najbolja podloga sad, a najslabija za njegove najveće rivale”, kazao je Amerikanac prenosi Sport klub.

Vimbldon počinje 1. jula, teško će Novak zaigrati, a Ekip je pisao da bi možda mogao da zaigra u Hamburgu, od 15. jula.

“Ako se za dvije sedmice povuče s Vimbldona, to bi bila šteta. To onda ugrožava i US open, pa bi mogao i da završi ovu sezonu, da se zaliječi i da pokuša da uhvati još jedan, posljednji zalet u 2025. godini”, zaključuje Rodik.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.