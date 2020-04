"Đoković je na mnogo nivoa iznad svih"

Mladi britanski teniser Pol Džab otkrio je da se ugleda na Novaka Đokovića.

Britanac važi za jednog od najboljih britanskih tenisera, a prošle sezone je debitovao i gren slemovima, kada je ispao u prvom kolu Vimbldona.

U nedavnom intervjuu je priznao da se najviše ugleda na srpskog tenisera.

"Jedan igrač od kojeg bih rekao da učim i kojeg pokušavam da studiram je Novak Đoković. Volim da igru prilagodim njegovom stilu, tako da ga mnogo gledam. Ali, gledam i ostale igrače i obraćam pažnju na to što oni dobro rade", rekao je Džab za "Tennis Brain Work".

Dvadesetogodišnjak, koji je tokom prošle sezone pobijedio igrače kao što su Denis Istomin i Andrej Rubljov, vjeruje da će Novak biti GOAT.

"Mislim da će Đoković imati najviše Gren slem titula. Teško je reći da to neće biti on, gledajući koliko je dominirao. On je, trenutno, jednostavno na mnogo nivoa iznad svih", poručuje Džab.

(B92)