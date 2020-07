Đoković jedini igrač koji je donirao novac u tri različite zemlje

Povodom korona virusa mnoge svjetske ličnosti su pomagale različitim donacijama, ali se Novak Đoković posebno istakao.

Naime, najbolji svjetski teniser je jedini igrač koji je pomagao u tri različite zemlje.

Srpski igrač se pojavio kao jedini igrač tenisa, ili vjerovatno uopšte iz sportskog svijeta, koji je u ovim testiranim vremenima doprinio sredstvima u Srbiji, Italiji i Španiji.

Valja napomenuti da su posljednje dvije među najteže pogođenim u Evropi.

Naravno, Federer i Nadal prikupili su više od tri miliona dolara igrajući meč u Africi početkom ove godine. Takođe, donirali su znatne sume onima koji su bili pogođeni pandemijom Kovid-19 u njihovim zemljama.

Novak Đoković, lider Savjeta igrača ATP-a, preuzeo je inicijativu za formiranje fonda za olakšice za niže rangirane igrače koji bi im finansijski pomogli u periodu pandemije.

Pored toga, Fondacija Novaka Đokovića više puta je donirala respiratore i svu potrebnu opremu bolnicama.

Ono što je posebno privuklo pažnju svjetskih medija jeste doniranje neotkrivenog iznosa bolnicama u Bergamu u Italiji u ranim fazama pandemije.

Prije toga, Novak Đoković i njegova supruga Jelena prikupili su milion evra u domovini za kupovinu respiratora i druge potrebne medicinske opreme.

Nedavno je donirano i 5.000.000 dinara Novom Pazaru u momentima dok je bilo dramatično na jugu Srbije.

"Iako je Novak Đoković izazvao mnogo kritika zbog organizovanja "Adrija tura" u Beogradu i Zadru, niko ne može poreći da je čovjek velikog srca koji zaslužuje poštovanje zbog svojih dobrotvornih aktivnosti", zaključuje sajt "sportskeeda.com".

