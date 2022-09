Đoković jednim potezom rasplakao dječaka na tribini (VIDEO)

Novak Đoković je poslije velike borbe savladao Vaseka Pospišila na turniru u Tel Avivu i plasirao se u polufinale, a poslije meča je pokazao i koliko poštuje svoje navijače, a gestom je rasplakao i jednog dječaka.

Očigledno veliki Novakov fan, dječak je došao sa transparentom i molbom da mu srpski teniser pokloni reket.

Novak nije čekao ni trenutka kada je to vidio i prišao je i poklonio mu reket.

Dječak nije mogao da suzdrži emocije već se u momentu rasplakao.

Još jednom je srpski as pokazao svoju veličinu.

Novaka u subotu inače očekuje polufinalni duel protiv Romana Safiulina.

This is Novak Our guy @DjokerNole NoleFam @jelenadjokovic pic.twitter.com/MY3t1qqzsY