Đoković korak bliže finalu Vimbldona, osvojio i drugi set

Najbolji srpski teniser vodi u polufinalu ovogodišnjeg Vimbldona protiv Janika Sinera. Još jedan dobijeni set ga dijeli do plasmana u veliko finale, deveto po redu u Londonu.

Đoković razbija Sinera, na set do finala

U drugom setu vidjeli smo skoro pa reprizu prvog. Rekorder po broju grend slem titula (23), koji danas inače igra svoje 46. grend slem polufinale je u ranoj fazi ponovo stigao do brejka.

Desilo se to u trećem gemu, kada je od tri vezane brejk lopte iskoristio onu posljednju i poveo sa 2:1. Ispostaviće se da je to bila kapitalna prednost za drugi set. Do kraja je uspio sačuvati svoje servise, iako je ponovo bio suočen sa brejk loptama (četvrti gem). No i četvrtu od početka meča je uspio spasiti.

U sedmom gremu kod 4:2, Novak nije iskoristio dvije brejk lopte. Ipak, to ga nije koštalo da set dobije sa 6:4 i povede sa 2:0. Sada je na set od devetog finala Vimbldona.

Đoković uspješan na startu

Na početku meča Đoković je odmah napravio brejk koji mu je u konačnici i osigurao set.

Na dva svoja servis gema u prvom setu se sauočavao sa brejk loptama, ali je oba puta pokazao zašto je gazda na Centralnom terenu.

Spasio je obje, a na kraju je sjajnim servisima osigurao sebi prvi set (6:3).