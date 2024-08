Đoković kreće u napad na US Open

Novak Đoković kreće u novi napad na titulu na posljednjem gredn slemu sezone. On će pokušati da odbrani tron na US openu, nešto što nekom teniseru nije pošlo za rukom čak 16 godina.

Posljednji put kada je neko uspio da odbrani titulu na ovom prestižnom turniru bila je 2008. godina kada je Rodžer Federer u finalu pobijedio Endija Marija.

US Open se održava u Njujorku od 26. avgusta do 9. septembra, a pored srpskog tenisera, kao jedni od glavnih pretedenata na titulu biće i Karlos Alkaraz i Janik Siner.

Đoković u posljednji grend slem sezone ulazi u situaciji u kojoj se nije našao jako dugo. Naime, u Njujork stiže bez titule na najvećim teniskim turnirima.

Novak je posljednji put bez grend slem titule bio prije ravno sedam godina, odnosno 2017. godine kada je imao nezgodnu povredu lakta.

Međutim, nedavno je uzeo zlato na Olimpijskim igrama u Parizu, tako da će u ''veliku jabuku'' stići bez ikakvih okova spreman da potpuno slobodno odigra ovaj turnir.

Komentari posle Olimpijskih igara su bili da je Novak kompletirao tenis i da nema šta više da osvoji te da će se pojaviti problemi oko motivacije. Međutim, Srbin je to odmah opovrgnuo.

"I dalje sam motivisan. I dalje imam taj takmičarski duh. Hoću da pišem još istorije i uživam na Turu. I dalje želim da inspirišem ljude da gledaju i igraju tenis", rekao je Đoković.

Pa je dodao.

"To su neki od razloga što još igram. Grend slemovi su najviši stadijumi našeg sporta. To su najvažniji turniri u našoj istoriji, tako da ako vas ne inspiriše da najbolji tenis igrate na grend slemovima, teško da će se to desiti negde drugde'', zaključio je on.

Podsjećamo, Novak Đoković će igrati prvi meč protiv Radu Albota. Pored njega, prvi dan US Opena na terenu će biti i drugih jakih i zanimljivih imena poput Zvereva, Ruda te drugi.

