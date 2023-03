Đoković kroz dramu do polufinala Dubaija

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković pobijedio je u dramatičnom meču Poljaka Huberta Hurkača u četvrtfinalu ATP turnira u Dubaiju.

Đoković je bio bolji od Hurkača 6:3, 7:5. Iako je Đoković lagano osvojio prvi set, u završnici drugog viđena je potpuna drama.

Nevjerovatnom brzinom odvijao se meč u drugom setu pa je prvih sedam gemova završeno za svega 22 minuta.

Obojica tenisera su ekspresno osvajali svoje gemove sve do devetog gema, a onda je Poljak zaprijetio. Stigao do 0:30, ali je Srbin vezao četiri poena i stigao do izjednačenja (5:5).

Nakon toga slijedi preokret. Uzeo je Đoković brejk, poveo sa 6:5, a onda potvrdio brejk i obezbijedio polufinale.

Protivnik u polufinala Đokoviću će biti pobjednik duela Danil Medvedev - Borna Ćorić.