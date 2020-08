Đoković na listi učesnika US opena

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković predvodi trenutnu listu učesnika ovogodišnjeg US opena objavio je ATP.

Osim trostrukog šampiona njujorškog grend slema, na turniru koji počinje 31. avgusta, trebalo bi da nastupe Dominik Tim, Danil Medvedev, Stefanos Cicipas, Aleksander Zverev, Mateo Beretini, David Gofan i Marin Čilić. Nole će se, ukoliko ne dođe do promjene i ne odustane od nastupa, boriti za 18. grend slem trofej.

Ranije je objavljeno da u Njujorku neće nastupiti Rodžer Federer koji se oporavlja od povrede, dok je Nadal danas saopštio da je zbog zdravstvene situacije izazvane pandemijom virusa korona odlučio da ne igra u SAD.

Kada je riječ o ženskom dijelu turnira prva teniserka svijeta Ešli Barti je rekla da neće igrati, dok su Simona Halep, Serena Vilijams, Naomi Osaka.... potvrdile učešće.

ROLL CALL World No. 1 Novak Djokovic & last year's finalist Daniil Medvedev lead our 2020 US Open player field. pic.twitter.com/Xw8ys9Rlxi