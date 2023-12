Đoković na podu radi "selfija" (VIDEO)

Srpskom teniseru Novaku Đokoviću nije uopšte dosadno u Australiji.

Najbolji igrač svijeta sletio je u Pert u četvrtak, a pred njim je nastup na Junajted kupu.

Prije prvog susreta sa Kinezom Džidžen Džangom, odlučio je da "skokne" do jednog rezervata prirode.

Tamo je riješio da se "selfijem" ovjekoviječi susret sa kuokom, torbarom iz jugozapadne Australije.

Are you even in Australia if you haven't taken a quokka selfie? @DjokerNole @UnitedCupTennis #UnitedCup pic.twitter.com/4WjIBII448