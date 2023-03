Đoković na prinudnoj pauzi

Najbolji teniser svijeta, Novak Đoković neće se takmičiti u Majamiju što znači da automatski neće moći da se bori za sedmi trofej na Floridi, a za sve su kriva pravila koja mu brane da se bez vakcine protiv korona virusa nađe na tlu Sjedinjenih Američkih Država.

To može da predstavlja problem kada je u pitanju borba za prvo mjesto, koje će mu sada biti dodatno ugroženo, ako znamo da Karlitos Alkaraz neumoljivo grabi i ka titulu na Indijan Velsu.

Breaking News: Novak Djokovic is forced to skip Miami Masters!: As was expected, Novak Djokovic can… https://t.co/q9UJvmoOVr #NovakDjokovic