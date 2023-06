Đoković na zanimljiv način najavio ulazak u sezonu na travi (VIDEO)

Aktuelni šampion Vimbldona Novak Đoković odradio je novi trening na terenima Ol Ingland kluba.

Sparing partner mu je bio Sten Vavrinka, trostruki Grend slem prvak, koji se nalazi u završnoj fazi karijere.

Vimbldon je na društvenim mrežama objavio najprije snimak kako se Novak sa svojim timom uputio ka terenu, a potom i razmjenu srpskog i švajcarskog igrača na treningu.

Takođe, Novak je imao zanimljivu objavu na Instagramu, u kojoj se vidi kako se ljulja i na taj način ulazi u sezonu na travi.

Podsjećamo, najbolji srpski teniser je sedmostruki šampion Vimbldona, a u Londonu je u seriji od 28 trijumfa zaredom. Turnir kreće 3. jula.

Swinging my way into the grass season pic.twitter.com/61LKv0eqcD