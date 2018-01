Đoković najavio mogućnost nove duže pauze

Najbolji srpski teniser Novak Đoković rekao je u razgovoru sa srpskim novinarima da postoji rizik da ga ponovo čeka duža pauza.

Poslije poraza od Hjeona Čunga sa 7:6, 7:5, 7:6 u četvrtom kolu Australijan opena, u kojem je ponovo osjetio veći bol u laktu, Đoković kaže da je pred njim nova odluka, da će se konsultovati sa specijalistima, kao i da mu je um i dalje svjež za tenis.

"Operacija nije bila opcija jer sam bio uveren od strane svih stručnjaka da to nije najbolja opcija u to vreme. Da li će se to sada pojaviti kao mogućnost, ne znam. Očigledno je da još nisam ni blizu stopostotnog zalečenja povrede. Nažalost, sada sam pri kraju prvog seta osetio malo veći bol, čak i pod tim antiinflamatornim lekovima koje nikako ne volim, ali sam na njima živeo godinu i po dana zbog ovoga, pa sam opet morao kako bih izdržao ovaj turnir. Nije to nešto strano, mnogi vrhunski sportisti to konzumiraju, ali ta hemija uvek ima neželjene nuspojave. Definitivno moram da uzmem ponovo neke stvari u obzir koje na duže staze mogu da budu rešenje kako se ne bih ponovo nalazio u ovakvim situacijama u kojima tražim kratkoročna rešenja – hajde samo danas za sutra, to nije ispravno i ne želim više da bude tako. Videćemo, možda je opet duža pauza preda mnom, ne znam, moram da snimim i da vidim šta se događa" rekao je Đoković.

Đoković je rekao da će u nastavku liječenja svakako u obzir uzeti više mišljenja, te da je još rano govoriti u kakvom je stanju lakat zaista.

"Uzeću više mišljenja i probaću da donesem odluku šta mi je ispravno raditi. Prvi put u karijeri suočavam se s ovako ozbiljnom povredom, ali barem su mi tako rekli stručnjaci, to je došlo kao posledica poslednjih 12 godina na visokom nivou, sa toliko odigranih mečeva. Tako je kako je, moram da prihvatim stvari kakve jesu. Hvala Bogu, tenis mi nije jedina stvar u životu, iako bih voleo da igram. Čekao sam šest meseci, takve su okolnosti bile da sam imao tračak nade da bih mogao da odigram, na kraju sam odigrao četiri meča i zahvalan sam na tome. Naravno da bi idealno bilo da nisam imao bolove, verujem da bi i situacija na terenu bila malo drugačija, da sam imao mogućnost da odserviram jače i preciznije, ali nije se moglo… Idemo dalje, videćemo", kaže najbolji srpski teniser.

(Sportklub.rs)