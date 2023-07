Đoković nakon dva dana drame slomio Hurkača

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale ovogodišnjeg Vimbldona.

Drugi nosilac i sedmostruki šampion najprestižnijeg turnira na svijetu u četvrtom kolu je poslije velike borbe i više od tri sata tenisa savladao Poljaka Huberta Hurkača sa 3:1, po setovima: 7:6, 7:6, 5:7, 6:4. Protivnik u četvrtfinalu će mu biti Rus Andrej Rubljov koji još u nedjelju nakon maratona savladao Aleksandra Bublika sa 3:2, a njihov duel na programu je već u utorak.

Đoković i Hurkač su na terenu bili dva dana. Počeli su u nedjelju naveče, a završili u ponedjeljak u poslijepodnevnim časovima. Đokovića je pri rezultatu 7:6, 7:6 zaustavio policijski čas u Londonu da završi meč, pa je posao morao da završi dan poslije. No to nije uticalo na srpskog asa koji je uprkos poteškoćama odradio posao i sada ga još samo tri koraka dijele od osme titule u Londonu, pete vezane i osvajanja 24. grend slema.

Hurkač je bio ozbiljan test za drugog nosioca u oba. Oba seta je prvog dana Đoković riješio sa po 7:6, iako je Poljak u prvom imao tri vezane set lopte, a u drugom 5:4 i dva servisa. No, srpski as je još jednom pokazao mentalnu stabilnost i nakon prvog dana došao do velike prednosti.

U današnjem nastavku meča gledali smo gotovo isti scenarij, s tim je Hurkač pri vodstvu u trećem setu od 6:5 imao dvije brejk lopte, a drugu je iskoristio i tako smanjio na 1:2 u setovima. Bio je to prvi set kojeg je Đoković izgubio na turniru, a ujedno i prvi brejk na meču.

I u četvrtom setu gledali smo ubitačne servise, posebno Poljaka koji je stvarao velike probleme Novaku, koji nikako nije mogao ugrozi servis protivnika. Ipak, Poljak je konačno popustio u sedmom gemu. Đoković konačno dolazi do prvog brejka, a u prevodu su to bile meč lopte. Kasnije je rutinski odservirao za plasman u četvrtfinale.

Protivnik najboljem teniseru u istoriji biće Andrej Rubljov. Do sada su se sastajali četiri puta i Novak vodi 3:1. Posljednji put su igrali na ovogodišnjem Australijan openu, a tada je Srbin u četvrtfinalu slavio sa uvjerljivih 3:0. Rus je jedini put dobio Novaka prošle godine na turniru u Beogradu (2:1).

Inače, kada je u pitanju današnji dan završena je bajka 16-godišnje Mire Andrejeve iz Rusije. Ona je eliminisana u osmini finala od Amerikanke Medison Ki koja je slavila sa 3:6, 7:6, 6:2. Mlada Ruskinja je imala 1:0 u setovima i 4:1 u drugom setu, ali platila je danak neiskustvu. U muškoj konkurenciji plasman u četvrtfinale je izborio i Danil Medvedev koji je bio bolji od Čeha Jiržija Lahečke koji je predao Rusi pri rezultatu 2:0 u setovima za Medvedeva.

Srušio Samprasa

Osvajanjem prvog seta protiv Huberta Hurkača, Novak Đoković je oborio još jedan rekord. Postao je igrač sa najviše taj-brejkova u kojima je slavio u nizu na grend slemovima. Đoković je prvi teniser koji je na četiri najveća turnira u Open eri vezao 13 pobjeda. Takođe, prestigao je Samprasa i po broju uzastopnih pobjeda u Londonu. Sada ih ima 32, dok je Amerikanac ostao na 31 pobjedom u nizu. Više imaju samo Rodžer Federer (40) i Bjorn Borg (41).