Đoković nakon maratonskog meča poslao upozorenje Hrvatu (VIDEO)

Opasno je visio Novak Đoković u meču protiv Lasla Đerea u trećem kolu US Opena. Izgubio je prva dva seta, ali kad se 28-godišnji Đere jako približio najvećoj pobjedi u karijeri, Đoković se vratio. Po osmi put u karijeri i drugi put u Njujorku nadoknadio je zaostatak od dva seta i pobijedio te izborio osminu finala četvrtog Grand Slam turnira sezone. Sljedeći protivnik mu je Hrvat Borna Gojo a Srbin je imao poruku za njega.

"Ova pobjeda je poruka svima da sam očigledno još uvijek u mogućnosti igrati pet setova, igrati duboko u noć. Povratak nakon gubitka prva dva seta uvijek šalje jaku poruku budućim suparnicima" rekao je nakon meča Đoković.

Hrvat je iz kvalifikacija došao do meča protiv najboljeg tenisera na svijetu.

Đoković hrvatskog tenisera nije spominjao, ali se sljedeće rečenice mogu protumačiti kao jasno upozorenje Goji šta ga čeka.

Novak Djokovic had a talk with himself in the mirror when he was down 2 sets to 0 against Djere: “Actually I did. And I’m not lying. I did a pep talk in the mirror & kind of laughed at myself bc I was so agitated.. I had to force myself to lift myself up” pic.twitter.com/9MPEBMNNp1