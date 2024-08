Đoković nakon plasmana u finale OI: Neću da stanem ovde

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković plasirao se u veliko finale Olimpijskih igara u Parizu, pošto je večeras savladao Lorenca Musetija iz Italije u dva seta i samo ga Karlos Alkaraz dijeli od zlatne medalje!

U razgovoru za RTS odmah poslije meča, teško je Novak uspio da sabere sve emocije, ali je jedno odmah rekao, nije gotovo - idemo na zlato!

"Uf, pa... Teško je sada sabrati sve emocije, peta Olimpijada, prvi put sam uspeo da prebrodim tu prepreku, izgubio tri od četiri medalje na Olimpijadama. Neću da stanem ovde, idem na zlato, nisam se zadovoljio ovim, ali moram da proslavim kako dolikuje, obezbedio sam medalju na Srbiju. Uvek na sebe stavim najveći pritisak i očekivanja, ali su uvek govorili da nisam Srbiji doneo zlato ili srebro, nadam se da sam obradovao navijače u Srbiji i šire i nadam se najboljem u finalu", rekao je Novak za RTS.

Kaže da zna šta je izazov u finalu u nedjelju, ali da je sada ipak vrijeme za slavlje, jer je Novak u finalu Olimpijskih igara.

"Nadam se da najboljem mom izdanju do sada. Nisam izgubio ni set do sada, nije ni on. Znam šta predstavlja izazov, ali ljudi u finalu sam Olimpijade. Dozvolite mi da slavim!", izjavio je Đoković.

