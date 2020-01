Đoković nakon pobjede nad Raonićem pričao o Brajantu pa zaplakao

Novak Đoković plasirao se u polufinale Australijan Opena pobjedom protiv kanadskog tenisera Miloša Raonića rezultatom 3:0.

Nakon meča Đoković je s Džonom Mekinroom govorio o Kobiju Brajantu, a nije mogao sakriti suze zbog smrti legendarnog košarkaša.

Najbolji srpski teniser na teren je izašao u dukserici na kojoj su bili inicijali K. B. i brojevi 24 i osam, a poručio je nakon meča da je poznavao Brajanta i da su bili prijatelji.

"Ne znam šta bih mogao reći. Sve nas je iznenadilo to što se dogodilo. On je bio jedan od najvećih sportista svih vremena. Inspirisao je mene i još mnogo ljudi širom svijeta. Imao sam sreću da ga poznajem lično posljednjih deset godina. Kada sam trebao savjet i podršku bio je tu za mene. Bio je moj mentor i moj prijatelj. To što se dogodilo njemu i njegovoj kćerkici slomilo mi je srce", rekao je Đoković i zaplakao.

U polufinalu Australijan Opena Đoković će igrati protiv Rodžera Federera.