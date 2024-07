Đoković nakon pobjede zahvalio hirurgu: Odradio je posao kako treba

Najbolji srpski teniser Novak Đoković slavio je nad Čehom Vitom Koprivom sa 3:0 (6:1, 6:2, 6:1) i plasirao se u drugo kolo Vimbldona.

Prvo pitanje je glasilo: "Kako si se osjećao na terenu?"

"Veoma dobro. Osećao sam se dobro na terenu. Bile su drugačije okolnosti zbog kolena. Nisam znao kako će to biti na terenu, trening je drugačiji od meča. Hvala što ste došli i podržali me", bile su prve Novakove riječi poslije važnog trijumfa, prenosi "Kurir".

Pokušao je, kaže Đoković, samaoda ne razmišlja o koljenu.

"Hteo sam sebi da dam šansu. Da je bilo koji drugi turnir ja ne bih rizikovao. Toliko volim Vimbldon, toliko sam želeo da se vratim ovde", poručio je Nole.

Rekao je da nije bilo ubjeđivanja.

"Zajednička odluka je bila da od dana broj jedan kada sam počeo da se oporavljam, dođem. Želim da se zahvalim hirurgu, odradio je posao kako treba. Imao sam jednu operaciju, na laktu, pre 6-7 godina. Uvek pokušavao da izbegnem to, ali imao sam sreće. kada se uporedim sa drugima mojih godina, drago mi je da sam izbegao veće povrede. One dođu i prođu, morate to da prihvatite. Mislim da je Kirjos u komentatorskoj loži, on se mučio sa njima, on ima šta da kaže o tome. Srećan sam što nisam bio udaljen od tenisa na duže staze. Imam saosećanje prema svima koji su se mučili i osećali se bespomoćno. Teško je kada vam to ne dozvoljavate da radite ono što volite", rekao je Đoković.

Podsjetio je kako je Endi Mari odustao i da je to veliki udarac za turnir.

"Imam veliko potovanje za njega za sve što je uradio na turniru i u ovom sportu. Nadam se da će završiti karijeru pod svojim uslovima. Nadam se da će pokušati sledeće godine. Šaljem mu pozdrave. Kao što sam rekao, posle tri i po nedelje teško mi je da pričam o povredama, ali tako je kako je", glasio je Novakov govor na terenu.

