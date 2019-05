Đoković napravio incident u Parizu: Oprostite mi

Srpski teniser Novak Đoković napravio je manji "incident" pred trening na Rolan Garosu, a zatim se našalio na društvenim mrežama.

Đoković je postavio video-snimak kako ograđuje dio trening centra u Parizu, gdje se vidi probijen pod.

Naime, Novak je trenirao sa medicinskom loptom, ali ju je prejako bacio o pod...

Šta se desilo objasnio je putem Twittera.

"Danas, dok sam se zagrijavao pred trening, koristio sam medicinsku loptu, koju sam veoma jako bacao na pod. Rezultat toga je da sam uništio drveni pod... Rolan Garose, oprosti mi", napisao je Novak.

Zvanični kanal ATP Tura prokomentarisao je ovaj "incident" sa "Dešava se, Novače...", dok mnogi korisnici Twitera uz smijeh ispratili cijelu situaciju.

Nešto kasnije, Novak se našalio i napisao da će morati da napusti Pariz dok se istraga ne završi.

"Samo da vam javim da sam napustio Pariz na par dana dok se istraga ne završi... Moje učešće na Rolan Garosu je možda dovedeno u pitanje?", ponovo se našalio srpski teniser, piše "B92".

Today warming up in the gym before my practice I used a medicine ball by slamming it on the floor pretty hard. As a result, I wrecked a wooden floor. @rolandgarros please forgive me! pic.twitter.com/Cao8I0dopS