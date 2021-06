Đoković navodno ustupio avion protivniku da se vrati kući da završi školu

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković danas će u okviru polufinala Rolan Garosa odmjeriti snage sa Rafaelom Nadalom, 58. međusobni duel dvojice velikih rivala.

I dok je u glavi meč sa Nadalom, Đoković uspije pomoći i teniserima u nevolji.

Naime, svom protivniku iz osmine finala Lorencu Musetiju srpski teniser je ustupio svoj avion, kako bi se 19-godišnji Italijan vratio kući do 21. juna i završio srednju školu.

Čelnici njegove škole iz Karare mu ne žele popustiti iako je već zvijezda, pa će on ostati bez nastupa u Haleu i Kvinsu, dok je zbog protokola upitan i nastup na Vimbldonu.

"Ubitennis" piše kako Museti nije smio imati nijednog pozitivnog pacijenta na Kovid-19 na svom letu ukoliko bi želio izbjeći karantin, a obzirom da može letjeti u London tek 23. juna, ne bi imao kada provesti dvije sedmice u karantinu, pa je u pomoć uskočio Đoković koji je ustupio svoj privatni avion, kako bi Museti otišao sa svojim trenerom u Italiju i vratio se nazad na Vimbldon.

Lorenzo Musetti will finish high school exams on June 21. He is set to travel to Wimbledon in an airliner, but that could be risky as he would go into quarentine if there is a positive passenger. Novak Djokovic reportedly told Musetti he can travel with him in his private jet