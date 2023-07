Đoković nezaustavljiv, Srbin prošao u treće kolo Vimbldona

Najbolji srpski teniser Novak Đoković pobijedio je Džordana Tompsona u drugom kolu Vimbldona sa 6:3, 7:6 (4) i 7:5. Srbin nezaustavljivo ruši svoje protivnike u Londonu.

Beograđanin je time nastavio svoj nevjerovatan niz pobjeda pošto deset godina ne zna za poraz na Centralnom terenu.

Australijanac mu je pružao više nego solidan otpor, servirao je dobro i imao je jasno spremljenu taktiku, da rano proba da napadne servis svog protivnika.

I prolazilo je sa promjenljivim uspjehom, više da se što duže održi u setovima, nego da objektivno ugrozi Đokovićev servis i da mu uzme brejk.

Upravo zbog toga je tokom meča više bilo pitanje koliko će izdržati u kom setu i najbolji je bio u drugom, gdje ga je jedna dupla greška poslije petnaestak asova koštala mini-brejka za 0:2, poslije čega je u trećem setu uradio nešto slično i poklekao opet tek u završnici.

Novak je u prvom setu konstantno pravio prednost kada god bi se poeni igrali dalje od servisa Džordana Tompsona.

Problem po njega je što do šestog gema nije uspijevao da vrati šezdesetak odsto početnih udaraca protivnika koji je ređao asove kao na traci.

Upravo servisom je jedino i držao korak za Đokovićem, kod koga se vidjelo da od prvog poena ne igra kao da se štedi.

Pokušavao je da bude agresivan kad god bi mu se ukazala prilika, nije se štedio u polju i "ganjao" je uglove.

Uglavnom ih je i pogađao, pa je već u drugom gemu došao do prve brejk lopte. Mreža u prvom poenu nije bila na strani Australijanca, Novak je potom izašao na mrežu i stigao skraćenu lopticu za 30:30, da bi onda u poenu u kom je stekao inicijativu došao do šanse za brejk.

Nije je iskoristio, a Tompson je nastavio da servira vrhunski. Tek kad mu je servis popustio, a izlasci na mrežu su postali ranjivi dio njegove igre, Novak je profitirao.

Trudio se da on igra što smirenije i bolje i samo je sačekao prvi pad protivnika. U šestom gemu ga je dočekao.

Tompson je na 15:15 izašao na mrežu i Novak je tada ispalio lob iz veoma zahtjevne pozicije. Pogodio je polje, a Australijanac je promašio smeč. Izvukao se prvo dobrim servisima, imao je i gem loptu na 40:30, ali je onda Đoković nanizao nekoliko poena za brejk. Tada je imao jedan dobar ritern, pa još jedan težak lob i na kraju je prelomio gem za 4:2.

Od tog trenutka je lagano priveo set kraju, a drugi je počeo Tompson na identičan način kao što je igrao i prvi. Ništa se u taktici tu nije mijenjalo - servis, pa istrčavanje na mrežu za lagani poen.

Ta taktika mu je palila u prvim gemovima, pa je poslije tri odigrana vodio sa 2:1. U trećem je Novak pogodio strašan forhend i od 40:0 je došao do 40:30, ali je onda promašio lob i Džordan se izvukao i poveo 2:1.

Upravo tada je djelovalo da je Novak na krstarećoj brzini i potvrdio je to u prva dva poena četvrtog gema. A onda je promašio zicer na mreži, pa je požurio sa udarcem i Tompson je olako stigao do 30:30.

Onda je izašao na mrežu i tu je poklonio poen Đokoviću jer je iz opasne situacije promašio i bijesno urliknuo, svjestan da se takve šanse protiv Novaka ne ukazuju često.

Srbin je to pokazao već u narednom poenu gdje je servisom završio posao za 2:2. U petom gemu je imao još jednu brejk loptu, ali je nije iskoristio.

Tada je Tompson pogodio jedan nevjerovatan forhend po paraleli, a onda još bolji servis za 3:2. Sedmi gem je Novak otvorio nevjerovatno preciznim bekhendom, ubrzo je pogodio i liniju riternom uz mnogo sreće, imao je brejk loptu i Tompson je po obrobanom receptu to poništio i poveo sa 4:3.

U osmom gemu je Tompson imao 40:40 i nije mogao da dođe do brejka, pošto je Novak u najbitnijem trenutku pogodio strašan bekhend po paraleli.

Nakon toga je odigrao skoro savršen gem i poveo je 5:4, ali je Novak imao spreman odgovor u vidu asa, servis vinera i onda je uz pomoć vrha mreže došao do gem lopti i potom 5:5.

Nijedan od igrača u naredna dva gema nije ispustio svoj servis, mada je Tompson, ruku na srce, djelovao nešto sigurnije pred taj-brejk.

Ipak, to je bio pogrešan utisak, jer je baš Džordan prvi kiksnuo i duplom greškom predao Novaku mini-brejk za 3:1. Đoković to do kraja nije ispuštao i poveo je sa 2:0 poslije sat i 35 minuta igre.

Treći set je Tompson počeo veoma dobro i kao da ga nije uzdrmalo to kako je izgubio drugi dio igre, pa je nastavio da servira dobro, pogađao je asove i svojim 20. i 21. u meču je došao do 30:15, odnosno 40:15 i nadomak 4:4.

Nadomak ne znači i automatski gem, pa je Đoković iskoristio to što je njegovom rivalu stao prvi servis. Ipak, poslužio ga je dovoljno da drugim pogodi Novaka u tijelo i iznudi grešku, a onda da prvim pogodi liniju i ipak poravna rezultat i nastavi dramu.

Do kraja meča Srbin je nastavio dominantnu igru, nije dozvoljavao svom protivniku ni trunku nade da bi na bilo koji način ovaj meč mogao uvesti u neku neizvjesnu završnicu.