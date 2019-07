Đoković nezaustavljiv, srušio Federera poslije pet sati igre

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković osvojio je 16. grend sem titulu nakon što je po peti put osvojio najprestižniji teniski turnir na planeti Vimbldon.

Srpski as je u finalnom meču na egleskoj travi ponovio uspjehe iz 2011, 2014, 2015. i 2018. kada je na Centralnom terenu Ol ingland klaba nadigrao Švajcarca Rodžera Federera sa 7:6 (5), 1:6, 7:6 (4), 4:6, 13-12 (6-6) nakon skoro pet sati igre.

Prvi set je protekao u izjednačenoj igri, a riješen je tek nakon sat vremena u taj-brejku. U drugom je viđen ogroman pad u igri Đokovića što je Federe obilato iskoristio i za 26 minuta slavio sa 6:1. Treći set je bio kopija prvog, i on je riješen u taj-brejku samo što je ovaj put trajao nešto kraće, 53. minuta.

Unbelievable. Unshakeable. Unstoppable.@DjokerNole wins his fifth #Wimbledon title in an instant classic, defeating Roger Federer 7-6(5), 1-6, 7-6(4), 4-6, 13-12(3) #JoinTheStory pic.twitter.com/S2Mx1yyJ3M