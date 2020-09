Đoković noćas protiv Štrufa za četvrto kolo US opena

Prvi teniser svijeta Novak Đoković u noći između petka i subote (1 čas) boriće se za plasman u četvrto kolo US opena, a rival u Njujorku biće mu Nijemac Jan Lenard Štruf.

Srpski as i Štruf su se do sada sastali četiri puta. Sve mečeve je dobio Đoković koji je posljednji put Štrufa savladao na Mastersu Sinsinati koji je prethodio US openu. Tada je Nole slavio rezultatom 6:3, 6:1.

Štrufu, koji ove sedmice bilježi 29. mjesto na ATP rang – listi, odnosno plasman karijere, treće kolo US opena je najbolji plasman u Njujorku. Treće kolo na US openu igrao je i 2018, a gledajući sve grend slemove najveći uspjeh je ostvario prošle godine na Ronal Garosu u Parizu gdje je igrao četvrto kolo.

Đoković je prvi favorit za trijumf na američkom grend slemu. Do sada ga je osvajao tri puta (2011, 2015. i 2018), a ako to učini i ove godine stići će do 18. grend slem trofeja. Uspješniji od njega po broju titula sa najvećih turnira samo su Španac Rafael Nadal koji ima 19 trofeja i rekorder Švajcarac Rodžer Federer koji je 20 puta trijumfovao na grend slemovima.