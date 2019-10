Đoković o Izneru: Može svakoga da pobijedi

Novak Đoković dijelio je komplimente o Džonu Izneru uoči međusobnog duela u Šangaju.

Đoković je nakon osvajanja Tokija odlično počeo odbranu ovog Mastersa.

U drugom kolu savladao je Kanađanina Denisa Šapovalova sa 6:3, 6:3.

“Bio sam "naoštren" od početka, igrao sam koncentrisano i sa odgovarajućim intenzitetom. Uslovi za igru su brzi što odgovara Denisovom stilu - snažni servisi, dobar forhend. Bio sam konstantno agresivan na riternu, ali je on pogađao sjajne udarce, posebno iz servisa. Mislim da je ključni bio brejk na 3:2 u prvom setu. To mi je omogućilo da se "razmašem" i više rizikujem na njegov drugi servis. Drugi set je bio sjajan. On je krenuo mnogo bolje sa brejk loptama, imao sam sreće što sam uspio da ih spasim. Generalno, dobar nastup, zadovoljan sam”, rekao je Đoković.

Đokovića u četvrtak očekuju dva nastupa, sa Filipom Krajinovićem igra u dublu protiv Džejmija Marija i Nila Skupskog, a u pojedinačnoj konkurenciji protiv Džona Iznera.

“Uzbuđen sam zbog oba meča. Džon ima jedan od najboljih servisa u istoriji tenisa. Može da pobijedi svakoga ako dobro servira i osjeća se dobro na osnovnoj liniji i sa volejima. Mislim da će ključno biti koliko servisa mogu da vratim u igru. Što više, to ću imati bolju šansu”, jasan je Đoković

Šangaj Masters, srijeda:

Ože-Alijasim – Cicipas 6:7(3), 6:7(3)

Garin – Beretini 3:6, 3:6

Puj – Izner 5:7, 3:6

Bautista – Opelka 6:4, 7:5

Fric – Hačanov 2:6, 4:6

Zverev – Šardi 7:5(13), 7:6(3)

Milman – Rubljov 2:6, 0:6

Gofan – Kukuškin 6:2, 6:3 predaja

Đoković – Šapovalov 6:3, 6:3

Karenjo-Busta – Tim 6:7(3), 3:6

(B92)