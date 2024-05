Đoković o Jokiću: Imam ekskluzivne informacije

Konferencije za medije Novaka Đokovića često umeju da skrenu sa teniskih tema, a izuzetak nije bila ni ona posle pobede nad Karbaljesom Baenom u drugom kolu Rolan Garosa.

U razgovoru sa srpskim novinarima povela se priča o Nikoli Jokiću i njegovom neizvesnom nastupu na predstojećim Olimpijskim igrama.

Novak nije razočarao sa odgovorom.

"Imam eksluzivne informacije, a ne smem da ih podelim. Cela Srbija čeka, ja imam nešto što niko drugi nema", tajnovit je bio Đoković, prenosi b92.

Uskoro je uslijedilo i pitanje da li će da agituje?

"Šalim se. Kao navijač, ljubitelj košarke, želeo bih da on igra. Kao sportista, ako odluči da ne igra, s obzirom na kontinuitet igara u NBA ligi, što kao lider mora da nosi u svojoj ekipi. Mi sportisti to razumem. Sad je imao malo više vremena, to samo on zna i njegovi najbliži. Sa njim i bez njega je velika razlika. Nadamo se i navijamo, kako god bilo", dodao je Đoković.

U svakom slučaju, Novak ne brine za naš nacionalni tim dok je tu Bogdan Bogdanović.

"Bogdan je tu, on je lider, kapiten i drago mi je što će in biti na raspolaganju. Nadam se da ću biti zdrav i da ću biti na OI, da mogu da ih gledam", zaključio je Novak.

