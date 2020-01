Đoković o Kirjosovim provokacijama: Nije mi smetalo

Novak Đoković, najbolji srpski teniser, kaže da nije primijetio Nika Kirjosa na tribinama na duelu Srbije i Francuske.

Australijanac je bio u publici u odlučujućem dubl meču dvije reprezantacije i navodno se radovao greškama srpskog tima.

Novaka su na konferenciji za medije pitali da prokomentariše da li mu je to zasmetalo.

"Da budem iskren i nije", rekao je Đoković i nastavio:

"Nisam ga video na tribinama i tek posle sam video na društvenim mrežama da je bio prisutan".

Đokoviću nije smetalo što je Kirjos podržavao Francusku.

"Znam da je dobar prijatelj sa Gaelom Monfisom i ostalim momcima iz francuskog tima, tako da je sve u redu", dodao je Novak.

Srpski teniser smatra da je zanimljivo i dobro što drugi teniseri dolaze i gledaju mečeve svojih rivala.

"Mislim da je zanimljivo to što je, u ovom primeru, on došao na meč i gledao duel drugih reprezentacija. Dobro je zbog atmosfere, običnim ljudima na tribinama to je zanimljivo, baš kao i gledaocima kraj malih ekrana".

