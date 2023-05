Đoković o Norijevom "prljavom potezu": To nije fer plej, tako se ne odnosi na terenu

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Rimu, pošto je savladao Kamerona Norija iz Velike Britanije u dva seta poslije sat i po vremena provedenih na terenu - 2:0 (6:3, 6:4).

Meč je obilježio i skandalozan potez Norija u drugom setu kada je jednu lopticu smečovao pravo u nogu Novaka Đokovića. Publika je izviždala taj potez, a na konferenciji za medije se nekako i očekivalo da srpski teniser dobije pitanje o tom potezu.

Glavno pitanje koje su svi čekali - o potezu Kamerona Norija kada ga je Britanac pogodio u nogu poslije smeča kada to nije morao.

"Gledao sam ponovoljeni snimak kad me je pogodio. Perfierno me je vidio, za mene je poen bio završen. Koristio je sve što smije, da uzme medikal tajm-aut, ali to nije fer-plej, tako se ne odnosi na terenu. Znam ga dosta dugo, on je dobar momak, ne razumijem ovo ponašanje, ali tako je kako je. On je unio vatru, ja sam samo odgovorio. Šta se desi na terenu, ostaje na terenu" komentarisao je situaciju Novak.

Potom je rekao nekoliko riječi o svom nastupu u tom susretu:

"Definitivno sam zadovoljan najboljim rezultatima ovdje u Rimu, ovde sam najviše konstantan. Igrao sam dosta finala, polufinala u ovih 17 godina koliko dolazim. Volim da igram ovdje u Rimu, imam dosta navijača, odlična je energija. Dolazi uvijek u najbolje vrijeme kada treba da pojačam i da odigram najbolji svoj tenis pred Rolan Garos. Zaista sam zadovoljan zbog ovog četvrtfinala", kazao je Đoković o plasmanu u četvrtfinale.

Sljedeći rival će mu biti Holger Rune koji je u tri seta savladao Alekseja Popirina iz Australije i poprilično se namučio jutros u Rimu.

"Vrlo je dobar, tu je na turu nekoliko godina u vrhu, ustanovio se kao top igrač. Podsjeća me na mene, može da vas napadne sa obje strane, pravi je 'all-around' igrač. Igrao je u Monaku, sigurno da će biti težak meč" odgovorio je Novak.

Dobio je Đoković i pitanje o tome kako se osjeća zbog toga što više na terenu neće biti linijskih sudija.

"Očigledno je da ostanemo pri istoriji, tu su linijske sudije oduvijek. Oni su dio igre, dio sporta, navikli smo da imamo linijske sudije. Sve te stvari... Dobra odluka, tehnologija je napredovala u posljednjim godinama, nećemo imati dramu, da se svađamo sa sudijama, gledamo na trag. Taj element je u interesu našem, jeste da će nam nedostajati, ali ćemo da izostavimo greške. Želimo da budemo 100 odsto tačni, sa tim nema prava pregovora. Nisam za to da tehnologija preuzme sve, ali u ovome jesam."

Nije želio da komentariše nešto slabiju organizaciju pred zagrijavanje zbog čega je sve kasnilo.

"Ne želim da pričam o tome previše. Imali smo kasno zagrijavanje, samo dva terena za trening, nije to baš najbolje zagrijvanje, a bilo je hladno. Pokušavao sam da se spremim, dobio sam od supervizora još 7-8 minuta i to je to" objasnio je situaciju Novak, prenosi "Telegraf".