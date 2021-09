Đoković o incidentu sa navijačem: Ne smeta mi, ali nije lepo

Novak Đoković ponovo je imao problema sa publikom.

U prvom kolu je publika navijala za mladog Danca Holgera Rune i sve vrijeme uzvikivala Rune i radovala se Đokovićevim greškama.

On je rekao da je mislio da mu samo zvižde.

Poslije toga, u meču drugog kola protiv Talona Grikspora, jedan navijač posebno ga je iznervirao.

Pričao je i uzvikivao nešto tokom poena i omeo Đokovića. Uzviknuo je nešto tačno kada se Đoković spremao za udarac i Novak se naljutio.

Rekao je sudiji da ga upozori i tačno pokazao koji je to gledalac na tribinama.

"Kada neko ko voli timske sportove poput fudbala i košarke, reći će na našu situaciju: 'Kakvo razmaženo derište'. Ali, ovi ljudi pričaju dok mi igramo. Ovo je drugačiji sport. Dosta je buke tokom noćnih mečeva, ali to mi toliko ne smeta. Nekada ljudi od uzbuđenja tokom poena vrisnu, ispuste neki zvuk, kako god. To je u redu. Ali, ako neko to konstantno radi namerno, onda nema tolerancije za to, nije u redu. To nije dobro za nas igrače. Neki čovek je večeras na meču namerno vrisnuo baš kada je trebalo da udarim lopticu i rešim poen i to je bio veoma bitan poen. Uradio je nekoliko puta to i pre i posle tog poena", kaže Đoković i dodaje:

Đoković dodaje kako to nije lijepo.

"To nije lepo, samo to. Ne smeta mi toliko buka, nemojte pogrešno da me shvatite. Lepo je da su tu publika i muzika, važno je za zabavu. Ali, ako neko to namerno radi, znači da je došao samo zbog toga. Zato sam pokazao na njega. Znao je šta je radio", zaključio je Đoković.

(B92)