Đoković o ogledalu: Male tajne velikih majstora

Srpski teniser Novak Đoković kaže da ga ne iznenađuje koliko dobro Laslo Đere može da igra, te da se nada da će momak iz Sente izvući pouke poslije meča na US openu.

U duelu trećeg kola Novak je slavio sa 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3.

"Čestitam mu, na mreži sam mu rekao da je igrao fenomenalno, šteta što je izgubio posle 2-0 u setovima. Naravno, ovakvi mečevi dosta psihički bole i dosta utiču u tom smislu na igrača, ali sa druge strane, mislim da je on pokazao da može da bude mnogo bolje rangiran i da igra na ovakvom nivou. Znamo koliko je dobar, smiren, skroman momak, znamo koliko radi. Ovakva igra me ne iznenađuje previše jer znamo koji kvalitet on ima, samo da više veruje u sebe i nadam se da će posle ovakvog meča da izvuče neke pozitivne stvari i pouke", rekao je Đoković srpskim novinarima u hodniku stadiona Arthur Asche, u dva sata poslije ponoći po lokalnom vremenu.

Nakon drugog seta, Đoković je otišao u toalet i tamo je obavio razgovor sa sobom u ogledalu. Šta je tačno rekao?

"Ne, neću to podeliti sa vama, to su male tajne velikih majstora, kako kažu. Ali definitivno je bilo više razgovora i više osmeha. Iskreno, pokušavao sam onako malo da isforsiram taj osmeh i energiju, da malo sebe podignem jer me je Đere stvarno majstorski nadmudrio, prva dva seta je igrao fantastično i bio je definitivno bolji igrač", analizira Novak i dodaje:

"Posle sam se ja digao, malo publika itd. Nakon dugih i iscrpljujućih poena, uspeo sam da ga brejknem u trećem setu, osetio sam – OK sada, moram da držim taj ritam i stvarno sam odigrao odlično treći i četvrti. U petom sam odmah napravio brejk, 3:0, mislio sam da će možda on posustati, ali nije. On je servirao izuzetno dobro i nekako se opustio, pa mi je bilo teško do samog kraja, do poslednjeg bekhenda koji je izbacio po širini u paralelu. Nisam želeo da pomišljam da sam možda pobednik i da sam prešao crtu, toliko je bio napet i neizvestan meč", prenosi N1.

Na pitanje da li je preokret bio Tari za rođendan, Novak odgovara:

"Jeste, mojoj duši za šesti rođendan. Eto, prošla je ponoć, želim joj zagrljaj veliki ujutru".

U osmini finala Novak će se sastati sa hrvatskim teniserom Bornom Gojom.