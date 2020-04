Đoković o partiji karijere: Federer je bio bolji, ali sam bio kao nikad

Prvi teniser svijeta Novak Đoković otkrio je koji meč mu je bio najbolji u karijeri.

Od mnogih epskih izdvojio je prošlogodišnje finale Vimbldona sa Rodžerom Federerom.

Srpski as je tada, na nevjerovatan način, spasio dvije meč lopte na servis Švajcarca i na kraju slavio poslije pet dugih setova.

"To finale sa Federerom, uz još jedno u Australiji protiv Nadala 2012, je najbolja moja partija ikada. Sa tehničke strane, Rodžerov kvalitet igre je bio bolji, brojke to potvrđuju, ali sam u ključnim poenima odigrao kao nikad u karijeri. Nisam propustio loptu u tri vezana brejka, to mi se nikada nije desilo", rekao je Novak za britanski Skaj.

On se osvrnuo i na nastavak sezone, koji je pod upitnikom.

"Zvanični datum nastavka je 13. jul, ali je WTA otkazala već turnir u Kanadi. Moramo da vidimo kako će se razvijati situacija u SAD, jer bismo tamo trebalo da idemo u avgustu. Moramo da imamo jasnu situaciju, a trenutno je nemamo. Malo je vherovatno da ćemo se vratiti na teren u julu", rekao je Novak, uz konstataciju da jedva čeka da se vrati takmičenju, prenosi "B92".