Đoković o planovima za 2019.

Najbolji teniser svijeta je poslije trijumfa na egzibiciji "Mubadala svetski šampionat" i pobjede nad Kevinom Andersonom poručio da je željan velikih pobjeda i da spreman ulazi u nove izazove.

Đoković je najpre poručio da i dalje ima velike ciljeve, a na pitanje da li razmišlja o 20 Grend slem titula Rodžera Federera, odgovoiro je potvrdno.

"Lagao bih kada bih rekao da nisam želeo da osvojim maksimalan broj Grend slem trofeja. To mi je definitivno plan, želja, krajnji cilj. Naravno da ima turnira na kojima želim da igram najbolje što mogu do kraja karijere, ma koliko god ona trajala. Takođe, želim da se borim i za prvo mesto sa svima", poručio je Đoković.

U posljednjih šest mjeseci izgubio je svega tri meča. Zanimljivo je da su sva tri neuspjeha došla u susretima sa igračima ispod 22 godine. Stefanos Cicipas ga je pobijedio u Torontu, Karen Hačanov u Parizu, Aleksander Zverev na ATP Tur finalu u Londonu.

Novak je nedavno rekao da se "naličje tenisa menja" i da ćemo u narednim sezonama videti novi talas mladih igrača koji će mu svakako otežati zadatak da se zadrži na čelu teniskog karavana.

"Dolaze ti mladi igrači. Nadal i Federer su i dalje tu, Endi Mari i Stan Vavrinka se vraćaju polako, Zverev je lider novog talasa. Muški tenis je u dobroj poziciji u smislu takmičenja, ličnosti. Uvek je lepo videti neka nova lica", kaže prvi igrač sveta.

Svjestan je da će to i od njega zahtjevati dodatne napore kako bi održao korak sa mlađim igračima, gladnim uspjeha.

"Za mene će to biti veliki izazov. Treba i dalje igrati na najvišem nivou, a to je jako teško kada ste posvećeni porodici. Sve je nekako drugačije u poslednjih nekoliko godina. Ipak, ja volim izazove u životu, uz njih rastemo u učimo, tako da prihvatam sve to što će doći. Prihvatam, ali radim da sve bude najbolje, onako kako želim", zaključio je četvorostruki pobednik takmičenja u Abu Dabiju.

Novaka sada očekuje turniru u Dohi gde će mu prvi protivnik biti Damir Džumhur. Sredinom januara biće prvi nosilac na Australijan Openu gdje će pokušati po sedmi put da osvoji titulu.